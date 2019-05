Uomini e Donne, anticipazioni: Angela Nasti sceglie in diretta Alessio Campoli

Angela Nasti inaugura il primo esperimento di scelta in diretta a Uomini e Donne. Durante la puntata in diretta del trono classico di Uomini e Donne, la sorella dell'influencer Chiara Nasti, ha detto si ad Alessio Campoli. A differenza delle precedenti edizioni oggi pomeriggio su canale 5 Angela Nasti ha fatto la sua scelta in diretta durante il trono classico di Uomini e Donne.

Luca Daffrè,l'altro corteggiatore, ha ricevuto un no. Ovazione sui social per la scelta della Nasti. Pioggia di petali di rosa sulla neo coppia che è stata benedetta anche da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia formatasi proprioa Uomini e Donne circa tre anni fa e che domani diventeranno marito e moglie.

Domani andrà in onda, sempre in diretta, la scelta di Andrea Zelletta.

