Uomini e Donne, Alessandro Iannoni nuovo tronista? L'invito di Maria De Filippi (e la "paura" per la reazione di mamma Carmen Di Pietro)

Mercoledì 1 Giugno 2022, 12:27

Maria De Filippi è alla ricerca di un nuovo tronista per Uomini & Donne: la conduttrice del celebre dating show di Mediaset sembra aver puntato un personaggio diventato noto al pubblico durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e tornato a casa in anticipo per sua decisione. Queen Mary ha puntato in alto e vorrebbe per il prossimo anno sul trono Alessandro Iannoni. Il suo percorso in Honduras ha appassionato milioni di telespettatori che si sono immedesimati nel rapporto del ragazzo con la madre che non lo "molla" un attimo.

Isola dei Famosi 2022, Alessandro abbandona: «Devo riprendere gli studi universitari». Ma Ilary non gli crede: «Sicuro sia questo il motivo?»

Alessandro Iannoni nuovo tronista di U&D?

Aveva provato ad avvicinarsi all'ex di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis a Cayo Cochinos ma le cose non sono andate bene. Alessandro ha deciso di chiudere la conoscenza, e mamma chioccia ne è stata molto contenta. Dopo i giorni che il figlio ha passato in una capanna da solo con Maria Laura le immagine di carmen che si abbatte come una furia sulla casetta per distruggerla hanno fatto il giro del web. Quindi ora qualora questa indiscrezione trovasse spazio nella realtà chissà se lui accetterà e soprattutto chissà come la prenderà mamma Carmen Di Pietro. Per saperlo dovremo attendere la fine de L'Isola dei Famosi 2022 che si terrà il 27 giugno

