Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi si fa rasare a zero per il gruppo: «Io non ce volevo venì». E il web lo incorona vincitore

L'Isola dei Famosi 2022 continua a mettere alla prova i naufraghi, almeno quelli rimasti. Dopo l'abbandono di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez, i compagneros diminuiscono, ma quelli rimasti non mollano, neanche di fronte alle sfide di Ilary Blasi. Ne è stato ieri la dimostrazione Edoardo Tavassi che per il gruppo ha fatto un gesto "eroico". Il fratello di Guenda insieme a Carmen Di Pietro dovevano prendere una decisione molto importante è a quel punto che è intervenuta Ilary che con la sua "perfidia" ha proposto a Carmen di rasare a zero la testa di Edo.

Isola dei Famosi, Edoardo si rasa a zero

Proprio a lui che si era sentito l'Edward Mani di Forbice dell'Honduras quando qualche giorno fa ha dovuto tagliare i capelli alla sorella per far si che lei potesse riabbracciare il suo "Cuore", ieri è toccato sedersi sulla sedia delle "torture". Con una Carmen pronta a rasare tutto, Tavassi dice no. Ma in cambio c'era del cibo per tutti i concorrenti. Uno chef locale pronto li a cucinare per tutti i naufraghi dei succolenti piatti, insomma a quel punto Edoardo non poteva dire no ma non sono mancate le lamentele.

La gag con Ilary

«Ma quindi io quest’estate 2022 non dovrei uscire più di casa», per fortuna Edoardo Tavassi riesce sempre a sdrammatizzare tutto e Ilary gli va dietro: «Vieni da me». Sarebbe un sogno per Edoardo andare in casa Totti: «Ma io ci vengo davvero…», e aggiunge: «E voglio anche la maglia di Francesco».

edoardo tavassi io ti amo pure pieno di fango mentre ti tuffi a bomba #isola pic.twitter.com/MsOZDhHxc7 — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 18, 2022

Ilary Blasi affonda: «Sembra Clemente Russo» e continua a dare indicazioni su che tipo di rasatura fare. «Io già sono una persona insicura, mi tocca lo psicologo», dichiara quindi Edoardo Tavassi. Un sacrificio che ha fatto per il gruppo ma di cui forse già si pente: «Io non ce volevo venì!». E il pensiero vola a Guendalina: «Quanto sta godendo mia sorella in questo momento?».

Il web lo ama

La sua ironia è travolgente, puntuale e intelligente. La sua sincerità è disarmante e il web per questo lo ha già incoronato vincitore dell'Isola. Sul podio con lui per i social salgono Guendalina e Carmen Di Pietro, Nicolas perde qualche posizione.