6 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







L’ex tronista Maria Tona svela i motivi per cui ha abbandonato “Uomini e donne”. Maria Tona, dama del trono over di “Uomini e donne”, è infatti improvvisamente scomparsa, senza dare preavviso, dal dating show condotto da Maria De Filippi.

Noemi ai soliti ignoti, il parente misterioso spiazza tutti e spoilera la soluzione. Amadeus incredulo: «No!»

Fedez-Rai3, Di Mare sulle polemiche del Concertone: «Mai chiesto il testo, nessuna censura»

Maria Tona: «Ecco perchè ho lasciato la trasmissione»

Maria Tona, dama del trono over di “Uomini e donne”, dopo essersi fatta conoscere dal pubblico ha lasciato il programma di Maria De Filippi, destando la curiosità del pubblico. Ora per Maria Tona sembra essere arrivato il momento di dare qualche elucidazione a riguardo: “È una delle domande a cui ancora non ho risposto – ha confidato in un’intervista a “PiùDonna.it” - ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo. Di vero lì dentro tra gli uomini del parterre, ho fatto fatica a riconoscere qualcuno. Il motivo per cui non sono stata più invitata lo potrò dire solo a fine maggio”.

C’è chi l’ha accusata di cercare visibilità e l’argomento la fa “inviperire”: “Non c’è una persona lì dentro che non stia lì per le telecamere. Se cercate il mio trascorso vedete che io ho sempre fatto spettacolo, film, teatro, televisione. Ho sempre sponsorizzato con fotografie, interviste e video il mio lavoro legato alla medicina estetica e la chirurgia plastica che vede coinvolti oltre 10 famosi chirurghi. Non è differente da tutto quello che hanno fatto gli altri”.

Il suo percorso è stato comunque positivo e lei ringrazia la conduttrice: “L’esperienza al dating show è stato un percorso che non rinnego e ringrazio Maria in primis”.