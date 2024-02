Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (23 febbraio): Rosa nel mirino del boss

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 23 febbraio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Per non cedere alle minacce, Rosa ha cercato un escamotage, ma la sua richiesta d'aiuto è rimasta inascoltata.

La ragazza non vuole piegare la testa alle intimidazioni ricevute e non vuole per nessuna ragione lasciare la sua casa. Nonostante ciò, non ha soldi per pagare un affitto e non ha alcuna intenzione di accettare di trasferirsi nell’appartamento che Alberto ha trovato per Clara. Un fatto, questo, che la farà però finire dei guai. Il rischio è finire nel mirino del boss Torrente, deciso a cacciarla. Nel frattempo Giulia ha affrontato di petto Luca, ottenendo quello che voleva. Il De Santis deve ringraziare la Poggi per il grande affetto che gli sta dimostrando e per avergli fatto sempre capire di tenere a lui. E proprio dopo il discorsetto d’affetto da parte di Giulia, Luca riuscirà a rilassarsi un pochino e a non pensare costantemente alla tragica situazione che sta vivendo. I due riusciranno a passare una serata insieme senza che l’incubo della malattia bussi alla loro porta. Infine, dopo aver scoperto che i suoi aggressori non saranno puniti, Nunzio si arrabbierà molto.