Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 23 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Film, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dalla seconda puntata della nuova edizione di "The Voice Senior" su Rai 1 all'ultimo appuntamento con "Ciao Darwin" su Canale 5, passando per il film di Rai 2 "C'era una volta il crimine", saranno moltissimi i programmi a disposizione del pubblico da casa. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 23 febbraio, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1, ore 21.30: The Voice Senior (Talent Show)

Torna stasera in prima serata su Rai 1 "The Voice Senior", il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest'anno alla quarta stagione. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, impareggiabile padrona di casa, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, reduci anche dal recente successo di "The Voice Kids". Sette puntate di grande musica e divertimento che, come al solito, iniziano con le avvincenti "Blind Auditions", le tradizionali "audizioni al buio" dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Da quest'anno i coach avranno un'arma in più da giocarsi per costruire il loro "dream team": oltre al solito tasto "Blocco", che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, da quest'anno ci sarà, infatti, anche il tasto "Seconda Chance" che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.

In onda stasera la seconda puntata.

Rai 2, ore 21.20: C'era una volta il crimine (Film)

A spasso nel tempo con Gianmarco Tognazzi, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini per la prima serata di Rai 2: stasera in prima visione va in onda il film “C’era una volta il crimine” di Massimiliano Bruno. È la storia di Claudio, Moreno e Giuseppe, tre piccoli delinquenti romani, che tornano indietro nel tempo attraversando un portale scoperto dal loro amico Gianfranco. La loro intenzione è quella di rubare la Gioconda dal Louvre e riportarla in Italia. Ma ci sono di mezzo la guerra e l’occupazione nazista: non è un compito facile. Ultimo episodio della trilogia di successo ideata e realizzata da Massimiliano Bruno, con Gassmann, Tognazzi e Giallini nei panni dei tre scalcagnati amici che viaggiano nel passato, conservando in ogni epoca il loro esilarante bagaglio di vizi e virtù. Fitto di trovate, il ciclo è un virtuoso esempio di moderna commedia all’italiana, con tutti gli interpreti in gran forma e sempre più affiatati tra loro.

Rai 3, ore 21.20: The Father - Nulla è come sembra (Film)

Un film con un’interpretazione così intensa e commovente da far vincere ad Anthony Hopkins il secondo Oscar come attore protagonista, dopo “Il silenzio degli innocenti”: è “The Father - Nulla è come sembra” di Florian Zeller, in onda stasera alle 21.20 in prima visione su Rai 3. Al centro del dramma, che si svolge tutto in un elegante appartamento di Londra ed è raccontato con la suspence di un thriller, c’è la vita di Anthony, un ottantenne affetto da demenza senile che progressivamente perde la memoria. Nella sua mente luoghi e oggetti del passato si confondono a quelli del presente. I rapporti con la figlia Anne - una bravissima Olivia Colman - e con le persone che si prendono cura di lui si intrecciano ad altre relazioni e ad altri personaggi, creando un corto circuito temporale e un’atmosfera da mistery. Sensazioni di inquietudine e spaesamento arrivano allo spettatore grazie soprattutto alla recitazione straordinaria di Hopkins. Il debutto cinematografico del drammaturgo francese Zeller, tratto dalla sua omonima pièce teatrale “Il padre”, ha vinto anche un Oscar come miglior sceneggiatura non originale. Nel cast anche Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell e Olivia Williams.

Rete 4, ore 21.20: Quarto Grado (Inchieste)

Nuovo appuntamento con "Quarto Grado", il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sui casi e misteri di cronaca, italiani e non. Al centro della puntata di stasera, la strage di Altavilla Milicia, in Puglia, dove Giovanni Barreca ha ucciso la moglie e due dei suoi tre figli. Dalle indagini si è scoperto che anche la figlia 17enne di Barreca avrebbe partecipato alle violenze e alle torture inflitte ai due fratelli e alla madre. Intanto gli inquirenti continuano a concentrarsi anche sui due "santoni" che avrebbero aiutato Barreca. Spazio poi alla vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino alla sua casa, a Trieste. I familiari della donna gettano ombre sul comportamento del marito, Sebastiano Visintin, altri invece sospettano di Claudio Sterpin, l’amico speciale di Lily. Tra gli ospiti, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Canale 5, ore 21.20: Ciao Darwin (Show)

Torna stasera su Canale 5 "Ciao Darwin", il divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nel suo viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell’uomo e della donna del Terzo Millennio, l’esilarante varietà rappresenta, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Il sottotitolo della nona edizione “Giovanni 8.7” riprende una celebre frase del Vangelo: "Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra". Arrivati all'ultima puntata, le categorie in gara questa settimana saranno Darwin Giovanni 8.7 e Darwin Story: i concorrenti che si sono maggiormente distinti nella nona edizione sfideranno, a colpi di prove semiserie, i protagonisti delle imprese indimenticabili che hanno fatto la storia del programma nelle altre otto stagioni, fin dalla prima puntata del 3 ottobre 1998. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Alex Belli e Daniela Martani. In studio, insieme a Madre Natura, Orian Ichaki, ci sarà Padre Natura, Lukasz Zarazowski. A decretare la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi, la severissima giuria composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio. Nel corso della serata, inoltre, verranno assegnati alle eccellenze di tutte le edizioni i Darwin di Donatello: Miglior Look, Premio Faccia Tosta, Miglior Perfomance, Miss Darwin.

Italia 1, ore 21.20: Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio (Film)

Va in onda stasera su Italia 1 "Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio", film del 2018 diretto da Anthony Maras. Con Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi e Tilda Cobham-Hervey, la pellicola racconta i fatti accaduti durante gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008. Un gruppo di terroristi colpisce nel cuore di Mumbai, in India, assaltando il Taj Mahal Palace Hotel. Tra gli spari e il caos, uno chef coraggioso e un suo assistente rischiano la vita per cercare di proteggere gli ospiti.

La7, ore 21.15: PropagandaLive (Approfondimento)

Stasera in prime time su La7 un nuovo appuntamento ricco di ospiti, servizi, grande musica e sorprese con "PropagandaLive" di Diego Bianchi. Ospite in studio l'attrice Margherita Buy, che presenterà il suo primo film come regista. Nuovo reportage di Diego Bianchi con le notizie della settimana: dalla fiaccolata bipartisan per Navalny a un toccante ricordo - a un anno dalla tragedia - del naufragio di Cutro, nella quale morirono 94 persone tra cui 50 minori. Non mancherà un inedito monologo di Andrea Pennacchi dedicato alle morti sul lavoro, mentre per la grande musica si esibirà per la prima volta la cantautrice indonesiana Anggun. In studio anche gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

TV8, ore 21.35: Cucine da incubo (Reality)

Torna stasera su TV8 "Cucine da incubo", il reality culinario condotto da Antonino Cannavacciuolo. In ogni episodio, il celebre chef proverà in prima persona menù e servizio di un locale diverso, impegnandosi poi per aiutare i titolari a migliorare.

Canale NOVE, ore 21.25: Fratelli di Crozza (Show)

Maurizio Crozza torna con la sua impareggiabile satira: da stasera, venerdì 23 febbraio, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, si riaccendono i riflettori del suo one man show di successo "Fratelli di Crozza", che nell'ultima stagione ha registrato picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori con oltre il 7% di share, attestandosi costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera. Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, da un esilarante Jannik Sinner, concentrato sulla conquista dei prossimi obbiettivi, passando per l'irresistibile Mara Venier, alle prese con un "nuovo" comunicato dell'Ad Rai, fino ad arrivare al presidente degli Stati Uniti Joe Biden con i suoi problemini di memoria, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani?