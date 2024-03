Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (1° marzo): Niko rivede la sua ex in montagna e Rosa si trasferisce da Giulia

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 1° marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Terra Amara, oggi doppio appuntamento (in onda anche stasera): le anticipazioni. Fikret e Cetin bloccati a Beirut

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera

Raffaele alla fine decide di unirsi a Renato, Niko e Jimmy. Ma mentre Renato e Raffaele continueranno a battibeccare anche sulla neve, Niko e suo figlio Jimmy trascorrono una bella giornata tra padre e figlio, facendo insieme il corso di sci. Niko, però, farà un incontro del tutto inaspettato. Niko rivede la sua ex Valeria.

Rosa, dopo le minacce ricevute dai criminali che vogliono che lasci assolutamente la sua casa, che hanno coinvolto anche suo figlio Manuel, decide di trasferirsi da Giulia. Mentre Clara confiderà a Marika di essere molto in ansia a causa della sua decisione di trasferirsi nell’appartamento trovato da Alberto.

Roberto e Marina tornano a preoccuparsi. Il loro futuro come genitori di Tommaso pare sempre più appeso a un filo. Nonostante i due abbiano convinto Ida ad allontanarsi da Diego non sarà molto facile continuare a essere i genitori di Tommaso. Si renderanno conto infatti che sarà tutto da rifare e che il piccolo Tommy potrebbe essere destinato a crescere in un’altra casa e non più nel grande appartamento di Ferri. Ma cosa succederà di così tanto grave da scombussolare tutti i piani sino a ora portati avanti.