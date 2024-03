Terra Amara, oggi doppio appuntamento (in onda anche stasera): le anticipazioni. Fikret e Cetin bloccati a Beirut

Giornata super per i fan di Terra Amara: anche oggi venerdì 1° marzo, ci sarà un doppio appuntamento. Si parte con il consueto appuntamento alle 14.10 ma poi si bissa con una nuova e avvincente puntata che inizerà alle 21.20 (sempre) su Canale 5. Vediamo dunque le anticipazioni delle puntate di oggi.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Cevriye esaspera Fadik con continue insubordinazioni e in più rivendica il prestito fatto a Rasit, già abbastanza tormentato da Gaffur. Lutfiye sta per affrontare il suo primo giorno in Consiglio Comunale.

Cosa accade stasera

Fikret e Cetin costringono Vahap a rivelare il resto di ciò che sa e a fornire un nome e indirizzo di un certo Kathali, che a Beirut gli consegnerà la prova che Hakan Gumusoglu è Mehmet Kara. Spinta da Fusun, Sermin fraintende le intenzioni di Colak, che in realtà non mira a lei ma a sposare sua figlia Betul.

Intanto, Fikret e Cetin, grazie a delle notizie pubblicate sui giornali francesi, hanno scoperto la vera identità di Hakan. Ma proprio quando stanno per rientrare in patria, si riaccende la guerra in Libano, vengono chiuse le frontiere e restano bloccati. Lutfiye, divenuta vicesindaco, non riesce a rintracciare Fikret, e Zuleyha non ha il coraggio di dirle la verità così inventa che Fikret le ha detto di dover partire per Instanbul. Per finire, Zuleyha, sempre più in ansia per il destino di Fikret e di Cetin, e così chiede aiuto ad Hakan, il quale però si arrabbia per il fatto che abbia inviato Fikret a Beirut per investigare sul suo conto anziché fargli direttamente delle domande