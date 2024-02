Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (martedì 13 febbraio): Riccardo non riesce a dimenticare il bacio con Virginia

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 13 febbraio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi (martedì 13 febbraio): grave lutto per Lutfiye

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi

Nozze a rischio tra Rossella e Riccardo? Lui non riuscirà a togliersi dalla mente il bacio con Virginia.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Mameli svetta, Grande Fratello arenato, male Mad in Italy

Intanto Raffaele e Ornella saranno sempre più preoccupati per Luca, che troverà l’appoggio di Giulia, indispensabile per lui. La salute del dottore sta peggiorando e la situazione sta diventando ingestibile. Irene, dopo le terribili conseguenze della festa di Carnevale annullata, si chiuderà sempre più in sé stessa.