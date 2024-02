Terra Amara, le anticipazioni di oggi (martedì 13 febbraio): grave lutto per Lutfiye

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 13 febbraio trasmesse su Mediaset.

Terra Amara le anticipazioni di oggi

Fikret propone a Betul di trasferirsi nella sua casa che si trova nel vigneto per rimanere a Cukurova lontana da occhi indiscreti. Quest'ultima ha scoperto che Vahap è in possesso della copia di un filmato che incastra Fikret per traffico di droga. Lutfiye è costretta a partire alla volta di Bursa dopo aver appreso la notizia della morte di Kayhan, figlio di Muzaffer. La donna ha appena scoperto con sgomento che il figliastro, ossia il figlio del defunto marito Muzaffer, Kayhan, è morto in un incidente stradale.