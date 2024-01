Un posto al sole, le anticipazioni dell'8 gennaio: Diego decide di affrontare Marina e Roberto

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 8 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Ida sta cercando di fuggire, ma l'impresa non è facile.

Grazie all'intervento del padre, alla ragazza è stata data la possibilità di chiamare Diego, che nel frattempo ha cominciato a farsi domande sul motivo del suo mancato ritorno. Convinto che ci sia sotto qualcosa, il ragazzo deciderà di affrontare Marina e Roberto, appena tornati dal loro viaggio. I Ferri cercheranno in tutti i modi di sviare i suoi sospetti. Crederà Diego alla loro buona fede? Nel frattempo Luca avrà un nuovo vuoto di memoria, che peggiorerà ulteriormente le sue condizioni di salute. Tornata dalla Sicilia, Giulia cercherà di dargli una mano. Infine, la partnership tra Michele e Micaela si è rivelata spumeggiante come si pensava. Tra liti, opinioni contrastanti e toni accesi, Filippo dovrà intervenire per fare da mediatore tra i due fuochi.

