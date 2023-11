Un posto al sole, dalle difficoltà di Viola e Damiano alla preoccupazione di Michele: le anticipazioni del 27 novembre

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 27 novembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni di oggi

Filippo ha deciso di cercare un nuovo speaker per la radio, che affiancherà Michele nella conduzione del talk.

La scelta ricadrà su Micaela Cirillo: un nome che terrorizzerà Michele, al punto da sperare che la ragazza non arrivi in sala di registrazione. Nel frattempo, Viola e Damiano sono ufficialmente una coppia, nonostante la delusione del figlio Antonio. Per i due, infatti, non sarà facile gestire la loro relazione e il rapporto con i figli e gli ex compagni.

Rosa invece troverà in Giulia una spalla su cui piangere e le racconterà di sentirsi sopraffatta dagli eventi e dal non avere più alcuna speranza con il suo ex. Infine, Ida vuole rendersi economicamente indipendente, senza dover chiedere aiuti a Roberto e Marina. La ragazza non vuole più approfittare della generosità della Giordano e di suo marito e per mandare un gruzzoletto di soldi alla famiglia, si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro. Questo la porterà a passare ancora del tempo con Diego, con cui sembra essere nata un’intesa romantica.