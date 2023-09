Terra Amara, anticipazioni di oggi (20 settembre): Saniye e Gaffur prendono un'importante decisione. Fekeli sotto shock

Torna oggi in tv una nuova puntata di Terra Amara, in onda alle 14.10 su Canale 5 da lunedì al venerdì e disponibile in streaming con tutti i passati episodi su Mediaset Infinity. Vediamo allora insieme dettagli e anticipazioni di oggi, mercoledì 20 settembre.

Terra Amara, anticipazioni 20 settembre

La nonnina continua a scambiare Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar morta molti anni prima. La situazione però infastidisce Saniye che, non immaginando più alcun futuro per la sua famiglia, appoggia Gaffur nella scelta di trasferirsi in Germania a lavorare. Fekeli continua la ricerca dell’assassino di Hunkar ma, mentre sta parlando con Celal, da lui incaricato di indagare, riceve la notizia dell’incidente di Yilmaz. Fekeli è sotto shock. L'imprenditore ha appena perso l'unica donna che abbia mai amato, ed ora potrebbe perdere anche il figlioccio adorato.