Un posto al sole, le anticipazioni del 1 febbraio: Alberto torna all'attacco con Clara

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 1 febbraio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Sinner e il "no" a Sanremo (come Maradona), dal 1999 ecco gli oltre 40 sportivi che hanno detto "sì": da Ibra a Tomba, da Pellegrini a Berrettini

Le anticipazioni

Con lo sfratto imposto a Rosa, anche Clara dovrà lasciare l'appartamento.

Una situazione, questa, molto complessa, soprattutto perché la Curcio, per evitare problemi con Alberto, deve garantire a Federico una vita dignitosa e senza grandi rinunce. Ma senza un tetto sopra la testa, le cose diventeranno decisamente impossibili da gestire. Palladini, al corrente di tutto quello che sta succedendo, approfitterà del momento per farsi di nuovo sotto con la sua ex, diventando di nuovo una presenza un po’ troppo invadente. La Curcio si troverà a dover gestire i suoi sentimenti, sempre contrastanti e difficili da gestire. Una telefonata la farà poi tremare del tutto. Un nuovo tassello di preoccupazione si aggiungerà al puzzle già complesso che si è trovata a dover ricomporre. Serena e Filippo saranno molto preoccupati per Irene, sempre più chiusa in se stessa.

Terra amara, oggi doppia puntata: Fikret in fuga per non sposare Betul, le anticipazioni