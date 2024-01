Un posto al sole, le anticipazioni del 15 gennaio: Diego e Raffaele scoprono la verità su Ida

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 15 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Papa Francesco a Che tempo che fa: «Le dimissioni non sono al centro dei miei pensieri. Coppie gay? Dio benedice tutti»

Le anticipazioni

Filippo e Serena si accorgono che Irene è tormentata da qualcosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ragazzina sta infatti cominciando a comportarsi in modo molto strano, sempre nervosa e incupita. I suoi genitori cercheranno di capire cosa le stia succedendo, ma non riusciranno a comprendere se si tratti di un malessere passeggero o di qualcosa di grave. Dopo essere atterrati in Polonia, Diego e Raffaele stanno per scoprire la verità su Ida e su suo figlio, venduto prima a Lara e poi a Marina e Roberto in cambio di denaro per la sua famiglia. Un fatto, questo, che potrebbe definitivamente cambiare il rapporto tra Diego e la sua amica. Infine, Mariella e Guido litigheranno di nuovo, questa volta a causa di una sgridata del marito sul posto di lavoro. L’Altieri, redarguita e punita dall'uomo, non riuscirà a mandar giù la cosa e sarà furiosa con lui, tanto da scatenare una guerra pure in casa.