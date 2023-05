Tutti i sogni ancora in volo, stasera in tv su Rai 1 il varietà di Massimo Ranieri: anticipazioni e ospiti

Tutti i sogni ancora in volo, stasera in tv (venerdì 26 maggio) su Rai 1 alle 21.20 andrà in onda lo spettacolo condotto da Massimo Ranieri. «Il varierà non è morto, mai. Fa parte del costume italiano. Probabilmente vive un momento di transizione e presto ritornerà come prima, lo spero»: dopo quasi 60 anni di carriera il cantante si lancia con lo spirito di un ragazzino in questa nuova avventura e punta tutto sul varietà.

Tutti i sogni ancora in volo, stasera in tv: ospiti

Il nuovo show Tutti i Sogni Ancora in Volo, in onda venerdì 26 maggio e venerdì 2 giugno alle 21.30 su Rai1 accoglierà nello studio tatissimi ospiti. «Sarà un racconto - aggiunge Ranieri - fatto di storie, aneddoti personali e delle canzoni più belle, quelle che accompagnano la nostra vita. Il filo conduttore è l'amore». Ad accompagnare l'istrionico protagonista in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà una fan d'eccezione, un'attrice che si è fatta conoscere ed amare anche per la simpatia, Rocío Muñoz Morales. Nel suo show il cantattore ospiterà artisti, non solo cantanti ma anche comici e talenti della danza. Ci saranno Gianni Morandi, The Kolors, Enrico Brignano, Noemi e Tiziano Ferro. Tra gli ospiti arriverà anche Diodato, molto apprezzato da Ranieri come autore e come interprete.