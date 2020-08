Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, torna il sereno: la foto che cambia tutto

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, è ancora amore. L'opinionista di Uomini e donne è fidanzata da tempo con Vincenzo Ferrara e si era parlato anche di imminente matrimonio. Le nozze non ci sono state e in molti avevano ipotizzato la fine della storia tra uno dei pilastri di “Uomini e donne” e l’imprenditore fiorentino.

Tina Cipollari e Vincenzo da tempo non venivano sopresi insieme, ma ci ha pensato “Nuovo” a rinverdire le speranze dei loro fan. La rivista infatti li ha fotografi mentre passeggiano e poi pranzano insieme a Firenze. La coppia seduta al tavolo sorride felice e chiacchera, finché Tina non riceve un messaggio sul telefonino, a cui risponde immediatamente.

Durante il periodo in cui sono stati distanti, per la Cipollari si è parlato di un ritorno di fiamma per il suo ex marito, Kikò (al secolo Chicco) Nalli, single dopo la fine della relazione con la coinquilina conosciuta al Grande Fratello Ambra Lombardo. Tina però ha smentito, definendosi “felicemente separata”.

