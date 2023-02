The Voice Senior, stasera in tv (venerdì 3 febbraio) su Rai1 lo show di Antonella Clerici: le anticipazioni

The Voice Senior, torna stasera in tv venerdì 3 febbraio in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25 va in onda il programma condotto da Antonella Clerici. Ci troviamo ancora nelle fasi delle blind auditions, ossia le audizioni. In gara le più belle voci over 60 del Paese che si sfidano per conquistare i giurati, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, a colpi di note intonate.

Nelle scorse audizioni, tre gli ex cantanti che hanno deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio: Maria Luigia Caimi, in arte Lisa Maggio, 61 anni da Bologna; Dario Gay, milanese 72 anni, oggi impiegato comunale; e il 73enne napoletano Gianni Conte. Scelgono il team costituito da Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, l’agente commerciale Augusta Procesi di sessantacinque anni dalla provincia di Roma e Giulia Crocini, insegnante di canto di Trieste. Clementino si aggiudica Teresa Laurita, impiegata di sessant’anni di Potenza, mentre entrano nel team di Loredana Bertè, Rossella Coci, sessantaquattrenne insegnante di canto da Prato, Ronnie Jones, l’ottantacinquenne ex cantante professionista, e l’ottantanovenne palermitano Agostino Lo Casto.

Le anticipazioni

Durante la puntata spazio, dunque, alle esibizioni al buio dei nuovi aspiranti concorrenti di “The Voice Senior”, alle loro storie e agli ormai immancabili duetti con i coach. La nuova puntata è sempre disponile on demand anche su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. “The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e da Marco Tombolini ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.