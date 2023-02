Quei due - Edda e Galeazzo Ciano, stasera in tv su Rai 3: il docu-film sulla drammatica storia d'amore della coppia simbolo del Ventennio

Quei Due: Edda e Galeazzo Ciano, stasera in tv, venerdì 3 febbraio alle 21.25 su Rai 3. La storia di una coppia tra amore, complicità, equivoci, tradimenti, addii. Una storia appassionata, unica e insieme comune, se non fosse per i nomi che i due portano: Mussolini lei, Ciano lui. Lei la figlia più amata del Capo del regime, lui il brillante diplomatico, l'uomo della comunicazione e dei rapporti col mondo. Una coppia discussa, invidiata, due rampolli destinati a diventare protagonisti, schiacciati da un potere molto più grande di quello che pensavano di avere. Sono i protagonisti di «Quei due - Edda e Galeazzo Ciano», il nuovo film di Wilma Labate, prodotto da Luce Cinecittà con la collaborazione di Rai Documentari e ideato da Beppe Attene, che lo sceneggia insieme alla regista, in onda venerdì 3 febbraio alle 21.25 su Rai 3, dopo il successo ottenuto al Tertio Millennio Film Festival, dove si è aggiudicato sia la Menzione speciale che il premio del Sindacato Critici Cinematografici per il miglior film.

Quei due - Edda e Galeazzo Ciano, stasera in tv il docu-film

«Quei due - Edda e Galeazzo Ciano», accanto alle straordinarie immagini dell'Archivio Luce, mescola un racconto contemporaneo che vive delle interpretazioni di Silvia D'Amico e Simone Liberati all'interno di un teatro di Cinecittà, fotografati dalla lente creativa di Daniele Ciprì. Giocando con la scenografia e i costumi contaminati dall'attualità, Edda e Galeazzo si raccontano senza pudore grazie alle parole originali contenute nei diari privati e nei discorsi pubblici di Galeazzo Ciano e nelle autobiografie di Edda Mussolini. Importanti anche gli altri contributi tecnico-artistici: le musiche di Riccardo Giagni, il montaggio di Patrizia Penzo, le scenografie di Valeria Zamagni, i costumi di Metella Raboni. Le parole di Galeazzo Ciano sono tratte dai «Diari 1937-1943» e dai volumi di Giordano Bruno Guerri « Galeazzo Ciano, Una vita», « Galeazzo Ciano», «Un amore fascista. Benito, Edda e Galeazzo» e da « Ciano. L'ombra di Mussolini» di Ray Moseley, oltre che da interventi parlamentari. Le parole di Edda provengono invece dai libri «La mia vita» di Edda Ciano e Domenico Oliveri, e «La mia testimonianza». Dopo la trasmissione in prima serata firmata Rai Documentari su Rai 3, « Quei due - Edda e Galeazzo Ciano» sarà disponibile su RaiPlay.