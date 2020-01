Malkovich e la citazione di Meghan Markle nella terza puntata di “The New Pope”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vogliono essere influencer, eppure non hanno idea di come si abbinano i colori». È la frecciatina che John Malkovich nei panni dell’ecclesiastico dandy John Brannox lancia alla duchessa di Sussex Meghan Markle nella terza puntata della seriedi Paolo Sorrentino. Meghan, in questi giorni protagonista insieme al marito Harry di una storica separazione dalla Casa Reale britannica, nella puntata andata in onda ieri su Sky (disponibile on demand su Sky e Now Tv) chiama al telefono Brannox per un suggerimento su un abito da indossare. «Metti il Dior giallo - le dice lui - perché il giallo enfatizza il contrasto con la tua carnagione. No, Meghan, non transigo, metti il Dior giallo ho detto». E all’incredula Sofia Dubois che ha assistito alla telefonata e gli chiede se «è proprio quella... Meghan», Brannox risponde con aria di sufficienza: «Mi chiama venticinque volte al giorno per consigli di bellezza, pensa che io sia gay...».