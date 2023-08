Terra Amara, anticipazioni puntata 13 agosto: Zuleyha e Yilmaz fuggono insieme da Istanbul

Cosa succederà nella prossima puntata (13 agosto 2023) Terra Amara? Colpi di scena, flashback e nuovi scenari sono all'ordine del giorno nella fiction turca che sta conquistando l'Italia. Attenzione: in questo articolo sono presenti diversi spoiler.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, la puntata in onda il 13 agosto, alle 14.10, è la replica dei primi due episodi della prima stagione.

Un salto all'indietro che ci mostrerà come iniziarono la peripezie di Zuleyha e Yilmaz. Infatti, in occasione di questi giorni di festa, la rete ammiraglia Mediaset ha optato per uno stravolgimento straordinario del palinsesto. La maggior parte delle soap di Canale 5 non verranno trasmesse né lunedì 14 agosto né martedì 15 agosto, mentre Terra Amara continuerà a tenerci compagnia, ma con le vecchie puntate. La regolare messa in onda della soap turca riprenderà mercoledì 16 agosto 2023. In questi due episodi che potremo rivedere nella giornata di domani, domenica 13 agosto 2023, Yilmaz salva l'amata, Zuleyha, da un tentativo di stupro, uccidendo lo spregevole Nasih. Così, i due innamorati sono costretti alla fuga. In treno, l'Akkaya e l'Altun vengono derubati, e si vedono obbligati a vendere un oggetto per loro più che importante: le fedi.

Zuleyha e Yilmaz sono giovani, belli e follemente innamorati. Lei è una sarta di Istanbul, mentre lui lavora come meccanico in una bottega. Il loro sentimento è talmente forte che l'Akkaya si sente pronto al grande passo, ed infatti chiede alla Altun di sposarlo. Ovviamente, quest'ultima accetta felicemente la romantica proposta dell'amato. Tuttavia, il destino sta per giocare loro un brutto scherzo. Il fratellastro di Zuleyha ha il vizio del gioco, ed ormai si è indebitato fino al collo. In preda alla disperazione, il ragazzo prende una drastica decisione: "venderà" la sorellastra a Nasih, l'uomo ricco e potente a cui deve un'ingente somma di denaro. Così, il consanguineo la conduce con l'inganno tra le grinfie di Nasih. Quest'ultimo - che è già sposato, ma intenzionato a divorziare - assale la Altun, provando a violentarla. Se riuscirà a comprometterla, allora lei sarà costretta a diventare la nuova moglie.

Yilmaz, entrato a conoscenza di ciò che sta accadendo, si dirige in fretta e furia a casa di Nasih. Vedendo l'uomo sopra a Zuleyha, non ci pensa due volte: per salvarla, lo uccide. Con le mani sporche di sangue, il meccanico prende sin da subito coscienza del fatto che non abbia alternativa: deve lasciare la città, e deve farlo il prima possibile. Nonostante sia riluttante all'idea, alla fine l'Akkaya si è vede costretto ad accettare che la fidanzata parta con lui. Entrambi prendono un treno e dicono per sempre addio ad Istanbul. Scesi dal mezzo, però, la coppia riceve un'ennesima brutta sorpresa.

Gli innamorati non si sono accorti di nulla, ma, mentre erano in viaggio, qualcuno li ha derubati. Privi di tutti i loro averi, i due cominciano a disperarsi: come possono cavarsela, lontani da casa e senza più un soldo in tasca? L'Akkaya e Zuleyha, allora, capiscono che non hanno altra scelta, devono vendere l'unica cosa che è rimasta loro, ossia le fedi.