Benedetta Primavera, ospiti e anticipazioni di Loretta Goggi: da Amendola a Tatangelo

Benedetta Primavera è il varietà condotto da Loretta Goggi, conclamata regina del piccolo schermo e artista dai mille talenti, in cui racconta la sua storia e quella della televisione italiana. Tanti gli ospiti presenti, tra vecchi compagni e giovani protagonisti della tv di oggi con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Al suo fianco Luca e Paolo, due fuoriclasse della satira e della comicità.

Loretta Goggi: «Una maledetta primavera ho perso mio marito, ma ora sono rinata»

Il successo

«Benedetta Primavera» è uno show che è stato pensato per regalare di nuovo al pubblico le innumerevoli abilità di Loretta.

Goggi . In ognuna delle quattro puntate si viaggia liberamente dal “passato” al “presente” attraverso personaggi, generi dello spettacolo e momenti memorabili della cultura pop, prendendo spunto anche dagli archivi preziosi della Rai. Un vero viaggio nel mondo dell’intrattenimento di ieri e di oggi.

“Non si tratta di un programma celebrativo in cui verranno eseguite tutte le mie canzoni. Mi presenterò per quella che sono oggi, una donna di 72 anni che però è al passo con i tempi, che continua a fare televisione e a scrivere. ‘Benedetta Primavera’ è un varietà che si adatta alla mia personalità attuale, senza costringermi a parlare solo del passato”, ha spiegato la conduttrice al momento della presentazione dello show.

Gli ospiti di Loretta Goggi e le anticipazioni della puntata

Ma cosa rivedremo stasera in tv con la puntata del 12 agosto di Benedetta Primavera di Loretta Goggi? Ospiti, anticipazioni e momenti di divertimento non mancheranno. Innanzitutto va ricordato che in questa avventura tv in quattro puntate, Loretta Goggi ha potuto contare su due spalle di lusso ovvero Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Gli ospiti della puntata di sabato 12 agosto di Loretta Goggi a Benedetta Primavera saranno: Heather Parisi, Chiara Francini, Marco Giallini, Claudio Amendola, Anna Tatangelo.

Vedremo quindi la padrona di casa ‘duettare’ con molti dei suoi ospiti, a iniziare da Heather Parisi che in una finta lettera non mancherà di rivangare l’eterna rivalità con Lorella Cuccarini, mentre con Marco Giallini si rifletterà ironicamente sul politically correct e con Claudio Amendola si parlerà della sua carriera iniziata da bambino sul set degli sceneggiati a fianco del padre Ferruccio. Infine, con Chiara Francini, tra le protagoniste di Sanremo 2023, si parlerà del Festival che Loretta Goggi è stata la prima donna a presentare.

Non mancano ovviamente i momenti dedicati alle imitazioni, di cui Loretta Goggi è la regina italiana assoluta. Questa sera la vedremo letteralmente trasformarsi nella buon anima della Regina Elisabetta II in una interpretazione davvero esilarante di sua Maestà.