Terra Amara, le anticipazioni di oggi (26 gennaio): la decisione sui funerali di Demir, tensione tra Zuleyha e Betul

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 26 gennaio.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Zuleyha, furiosa per quanto ha scoperto sul passato di suo marito, ha deciso di celebrare il funerale di Demir tra pochi intimi e senza grandi cerimonie, scatenando il malcontento del personale. Anche in azienda la tensione è alta, Zuleyha infatti non si fida più di Betul dopo il suo intervento riguardo alla cessione delle quote a Mehemet e la affronta duramente. Betul, dal canto suo, deve trovare il modo di riappacificarsi con lei o rischia di perdere il suo posto in azienda e cosi’ la sua occasione per truffarla.