Terra Amara, le anticipazioni del 2 novembre: Zuleyha è dispersa, Demir continua a godersi il weekend con Umit

Nuovo appuntamento oggi in tv con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 2 novembre.

Terra Amara, le anticipazioni del 2 novembre

Zuleyha è scomparsa: dopo l'aggressione e poi la trappola nella quale è rimasta bloccata cercando di tornare alla macchina, di lei non si sa più nulla. Sevda e Saniye sono preoccupatissime e, non essendo riuscite a contattare Demir, vanno da Fekeli per chiedergli aiuto.

L'uomo organizza subito delle squadre di ricerca per rintracciarla, ma di Zuleyha sembra non esserci traccia.

Purtroppo. Intanto, Sermin ha una confessione da fare: rivela di aver scoperto che il cugino ha mentito circa il suo viaggio ad Ankara, ed è perciò convinta che ci sia un'altra donna nella sua vita. Demir, in effetti, continua a godersi il weekend romantico con Umit ad Ankara, del tutto ignaro di quanto stia accedendo e della scomaprsa di sua moglie.