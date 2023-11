GF, Rosy dà un calcio a Fiordaliso per zittirla: «Ahi, mi fai male...»

Giovedì 2 Novembre 2023, 08:52

Va in onda una scena un po’ surreale durante la diretta del Grande Fratello… Marina Fiordaliso era attorno a un tavolo a parlare del più e del meno con Rosy Chin e con Giselda Torresan, quando la chef di origine cinese ha reagito in una maniera decisamente spropositata, rifilando un calcio sotto il tavolo alla cantante. Che, però, ha a sua volta reagito con il sorriso sulle labbra. Il motivo? Fiordaliso aveva lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di un’altra concorrente del reality show di casa Mediaset. Di chi si tratterà mai? E per quale motivo Rosy ha reagito con quel calcione? E cosa aveva detto di tanto terribile Fiordaliso per scatenare la sua reazione? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



