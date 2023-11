Blanca, oggi 2 novembre la quinta puntata: anticipazioni e trama della fiction sulla detective di Genova in onda su su Rai 1

Torna stasera su Rai 1 l'appuntamento con «Blanca 2», la serie tv ambientata a Genova avente per protagonista una giovane donna cieca che lavora come consulente della polizia. Con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Paolo Spollon e Linneo, va in onda oggi la quinta delle sei puntate in programma. Scopriamo ora insieme le anticipazioni e la trama della fiction tanto amata dai telespettatori, in onda alle 21.30 su Rai 1.

Blanca, le anticipazioni del 2 novembre

Nella puntata di giovedì 2 novembre, intotolata "I cacciatori di bambini", un uomo di origini mediorientali viene aggredito mentre si trovava al parco. Blanca e la sua squadra indagano per alla ricerca di indizi che possano svelare l'identità dell'aggressore. Intanto, Blanca dovrà fare i conti con un colpo di scena. Sebastiano, infatti, si ritrova al centro dell'indagine sull'attentatore.

Liguori è di nuovo indeciso tra Veronica, con cui ha riscoperto un lato di sé nascosto da tempo, e Blanca, che lo attrae da sempre.

La detecrive si mette alla prova facendo la mamma a tutti gli effetti con Lucia, ma l'indagine sull'attentatore la tiene costantemente in tensione.