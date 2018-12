Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip, poi ritorno in Rai per "The Voice"

Simona Ventura torna in tv. In esclusiva su Chi in edicola da mercoledì 19 dicembre tutte le novità sul futuro di Simona Ventura: corteggiata da Mediaset, ma voluta anche dal direttore di Raidue Carlo Freccero, la conduttrice per il 2019 si dividerà su due fronti.

Da febbraio, dopo tanti anni, tornerà alla musica prendendo le redini di The Voice (saranno dieci prime serate); mentre a fine agosto, dopo essersi a lungo confrontata con Maria De Filippi, riprenderà in mano il timone di Temptation Island Vip, che passerà da quattro a otto puntate. La Ventura ha però rifiutato la conduzione de “La pupa e il secchione” su Italia 1, che potrebbe tornare nelle mani di Federica Panicucci.

