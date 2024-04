Simona Ventura a Belve: «La droga? Qualcuno ha fatto girare la voce». L'aborto e la verità sul flirt con Galliani

Simona Ventura, nelle anticipazioni della puntata di Belve che andrà in onda stasera 16 aprile su Rai 2, mette in chiaro la vicenda legata ai pettegolezzi che per anni l'hanno perseguitata sul suo presunto uso di droghe. Alla domanda della giornalista: «È vero che ha girato molto forte questa voce. Lei come se lo spiega?» la showgirl risponde: «Era girata da persone che volevano farla girare la voce eh, non la droga! E poi ho capito perché». Un gossip che la «costrinse per molto tempo a farsi il test del capello» pur di dimostrare che non faceva uso di sostanze stupefacenti.

«Pensiero fisso di un bambino mai nato»

L'intervista dedica molto spazio alla sofferta decisione di abortire da giovanissima. Quando Fagnani le chiede se, tornando indietro, rifarebbe la stessa scelta, la risposta piuttosto sofferente: «Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato».

Poi la conduttrice le chiede se suo padre avesse saputo della gravidanza indesiderata e Ventura risponde: «No, non l'ha mai saputo».

La chiacchierata relazione con Adriano Galliani

Si passa poi alle curiosità sulla vita sentimentale della showgirl, in particolare la relazione con Adriano Galliani: «Era il mio capo a Mediaset. Un giorno in una sala trucco, dove c'era anche la sua ex moglie, Daniela, una truccatrice disse "sta con quella… Simona Ventura", sbagliando nome - risponde Ventura -. Da lì si è propagata la bomba, ero l'ultima dello scaffale, ma dal giorno alla notte...» «tappeti rossi» conclude la frase Francesca Fagnani ironizzando e scatenando la risposta in chiusura: «eh, vado a mensa, dieci tavoli che mi chiamavamo, "Simona c'è posto": a un certo più dicevo no, più era sì, quindi, alla fine ho lasciato andare e mi faceva anche piacere».