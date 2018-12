Stefano De Martino e la tv: «Lavoro solo per soldi, faccio volentieri a meno della fama»

La danza è la sua passione, la tv è soltanto il suo lavoro. Stefano De Martino si confessa e fa sapere di non tenere alla fama e al successo, ma di lavorare su piccolo schermo solo per via del denaro. Se trovasse un’occupazione che gli permettesse di guadagnare più soldi si dedicherebbe senza problemi a quella.

La scuola di “Amici”, poi l’Isola dei Famosi, ma nel suo cuore non c’è il piccolo schermo: “Faccio questo lavoro per soldi – ha fatto sapere a “Vanity Fair” - Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama. Mi diverte, riesco a gestirla, ci convivo tranquillamente. Ma se domani tornassi nell’anonimato più totale, non avrei nessun problema”.

La danza non gli permetteva di vivere, poi è arrivato il ballo in tv: “Ho iniziato a fare questo lavoro per esigenza, e non per voglia. Il lavoro della danza l’ho fatto solo ed esclusivamente per passione: sono figlio di un ballerino di teatro, per me la televisione era una sorta di tabù. Dopo vari provini e audizioni andati bene per compagnie teatrali qui in Italia ma anche all’estero, ho capito che purtroppo non potevo fare quella scelta di vita e di lavoro, perché non ne avevo le possibilità economiche. Non potevo prendere una casa in affitto per vivere in un’altra città… avrei dovuto fare un secondo lavoro, e sarebbe stato estenuante. Quando sono approdato in tv mi è stato chiaro che quello era l’unico modo a mia disposizione per guadagnare abbastanza e continuare a fare quello che mi piaceva, cioè danzare”.

