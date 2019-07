Temptation Island, Andrea risponde alle accuse di aver ingannato il pubblico. Interviene anche Filippo Bisciglia: «Fidatevi di noi»

Filippo Bisciglia

In attesa della terza puntata di Temptation Island in onda lunedi sera su canale 5, non si arrestano le, una delle coppie più discusse del programma, accusata di aver ingannato il pubblico e fingere solo per soldi. A rompere il silenzio ci hanno pensato i diretti interessati sui social cheA sostenerli ancheche in una storia su Instagram ha scrittoPrima le dichiarazioni di un ex concorrente, poi l'indiscrezione di Dagospia che mette sotto accusa una coppia in particolare: «A Temptation Island Jessica e Andrea avrebbero messo in scena una farsa per fare un po’ di soldi. Lei si struscia con un tentatore, lui piange, non solo: i due sarebbero già stati avvistati fuori dal programma mano nella mano»​.Sia Jessica che andrea sono sotto accusa perchè in molti sono convinti che stiano ingannado il pubblico da casa, ma a mettere a tacere queste voci ci hanno pensato i diretti interessati tramite i loro profili social.«In questi giorni - dice- stanno scrivendo tante cose su me e Andrea, su come sarebbe andata nel programma. sostengono di averci visto mano nella mano in pizzeria, che la nostra sia tutta una farsa, che noi ci eravamo messi d’accordo e tante altre cose… Quello che voglio sottolineare con questo post è che tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità. Non posso darvi anticipazioni su come è andata tra di noi, ma si capirà tutto con l’andare avanti del programma. Al di là di questo torno a ripetere che quello che stanno dicendo non corrisponde assolutamente a verità!»Anche, in particolare sulla presunta uscita dei due, che secondo il regolamento del programma non possono lasciare indizi: «Ciao a tutti in questi giorni stanno scrivendo tante cose su me e Jessica. Sostengono di averci visto a Padova ieri sera mano nella mano, quando invece ieri sera io ero fuori a cena con dei miei amici e tra questi c’era anche una dipendente del mio amico. Per chi avesse insinuato che fosse Jessica ha sbagliato in pieno. Che si esca insieme o separati le coppie non possono farsi vedere insieme fino alla fine del programma per non dare anticipazioni. E poi vi assicuro che n, anzi. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar. Non dovete trarre conclusioni affrettate e oltretutto sbagliate, basate sul nulla. Non posso darvi anticipazioni su come è andata a finire, si capirà tutto con l’andare avanti con il programma, a io sono una persona onesta e quelle cose che leggete sono totalmente false inventate e poco rispettose dell’esperienza vissuta».A supportare la coppia arriva un aiuto davvero speciale. Filippo Bisciglia,ha deciso di metterci come sempre la faccia, e in una storia su Instagram ha sottolineato il grande lavoro della produzione e la buona fede nel non voler mai e poi mai ingannare il pubblico: «È tutto molto semplice…con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a “voi” che da anni ci dimostrate così tanto affetto. #chiacchiere».