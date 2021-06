Ardea, Andrea Pignani era Hyde sui social, fu sottoposto a consulenza psichiatrica

​Ardea (Roma), Andrea Pignani ieri mattina era vestito con una felpa, zainetto sulle spalle, guanti e pistola in pugno. Vestito da killer avrebbe percorso armato più di 200 prima di premere il grilletto contro le prime persone che ha incontrato casualmente durante il suo tragitto lungo le strade del comprensorio Colle Romito. È la ricostruzione degli investigatori dei momenti che hanno preceduto la strage di Ardea, in cui sono stati uccisi i fratellini Daniel e David Fusinato e il pensionato Salvatore Ranieri.

Le testimonianze

I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze per poter ricostruire con esattezza quei terribili istanti. Al vaglio anche registrazioni di telecamere pubbliche e private che possano fornire dettagli utili alle indagini.

Andrea Pignani è uscito di casa ieri mattina intorno alle 11 e ha percorso un paio di strade prima di arrivare su via degli Astri dove Daniel e David stavano giocando a pochi metri da casa. Sarebbero stati loro, dunque, i primi ad aver incrociato l'ingegnere informatico. A quel punto l'uomo ha puntato la pistola contro i bambini esplodendo un colpo verso ognuno, alla testa e alla gola. Poi, è passato in bicicletta Salvatore Ranieri e gli avrebbe sparato due volte.

Gli spari sono stati sentiti distintamente all'interno del comprensorio in riva al mare. Tante le chiamate arrivate al Numero di emergenza 112 che ha attivato i soccorsi. Intanto Pignani, dopo aver premuto il grilletto della pistola del padre morto nei mesi scorsi, è tornato a piedi a casa, ha fatto uscire la madre e si è barricato all'interno.

Appena i carabinieri hanno avuto la certezza che l'aggressore si trovasse nell'abitazione hanno attivato le procedure previste e creato una doppia cinturazione attorno alla villetta. Una prima a largo raggio utilizzando i dispositivi dell'Arma territoriale, e un'altra più a stretto raggio effettuata dalle Api (Aliquote di primo intervento) e dalle Squadre operative di supporto, «dispositivi nati all'indomani degli attentati terroristici di Parigi e di Bruxelles» ha spiegato il colonnello Michele Roberti, comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Roma.

Contestualmente è stato informato il Gis. Al lavoro anche i negoziatori del Comando provinciale di Roma che hanno acquisito informazioni dalla madre di Pignani per tentare una mediazione con lui che, di fatto non c'è stata. Quando il «contatto» ha dato esito negativo è scattata l'irruzione in casa e l'uomo è stato trovato morto in camera da letto. Dopo aver compiuto la strage l'ingegnere ha deciso di farla finita puntandosi la stessa arma alla testa.

Un segnale

Andrea Pignani aveva dato un solo segnale nel 2020 quando, durante una lite, aveva minacciato la madre con cui conviveva, puntandole un coltello da cucina. I carabinieri che intervennero in quel caso, lo portarono in ospedale dove venne calmato e dimesso il giorno dopo prescrivendogli la visita da uno specialista che evidentemente non ha mai fatto.

La consulenza psichiatrica

Andrea Pignani fu sottoposto a «consulenza psichiatrica» per uno «stato di agitazione psicomotoria» l'11 maggio scorso presso il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia (RM). È quanto è emerso dagli accertamenti dei carabinieri e della Procura di Velletri. In ospedale Pignani fu accompagnato «volontariamente» da un'ambulanza dopo una lite con la madre. Pignani non era comunque in cura «per patologie di carattere psichiatrico».

118: «S occorsi dopo 11 minuti »

«Nessun ritardo, i soccorsi sono arrivati dopo 11 minuti». Lo precisa in una nota l'Ares 118 riguardo all'arrivo della prima ambulanza dopo la strage di Ardea. «La prima telefonata di soccorso al 112 è delle ore 10:57,32, immediatamente è stata trasferita ai Carabinieri perché erano segnalati spari, e al 118 -spiega Ares 118- Ci siamo allertati inviando subito la prima ambulanza con medico a bordo, che è giunta sul posto esattamente dopo 11 minuti dalla telefonata. Successivamente, sono giunti anche gli altri mezzi di soccorso».

«Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione effettuati la situazione si è subito presentata compromessa, stante i danni irreversibili provocati dai colpi d'arma da fuoco. I nostri operatori hanno fatto di tutto ma purtroppo il quadro era irrecuperabile -aggiungono dall'Ares 118- L'Azienda ha reso disponibile per il proprio personale impegnato nelle procedure di soccorso il servizio di psicologi del lavoro di cui dispone per aiutarli a superare l'importante stress derivante da un evento così tragico».