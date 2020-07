Temptation Island, Alessandro e Sofia escono insieme tra urla e baci. Alessandro sembrava voler porre fine alla sua storia con Sofia, ma nella seconda puntata, durante il falò di confronto immediato, le cose sono cambiate all'improvviso. Come dice Filippo Bisciglia: «In amore si sa, non esiste un modo giusto per vivere una storia»

Belen e Stefano, la reazione del marito di Alessia Marcuzzi: «È furioso». Ecco cosa sta succedendo

Alessandro dopo aver visto i video di Sofia che si lamenta del loro rapporto e si avvicina pericolosamente al single Alex ha deciso di chiedere il falò di confronto immediato. La prima puntata di Temptation Island si è conclusa con questa richiesta, la seconda puntata è terminata con l'atteso falò : «In 48 ore h a fatto quello che non mi sarei mai sognato di fare. Mi ha ucciso dentro», ha raccontato Alessandro a Filippo. Sofia arriva in spiaggia e partono le recriminazioni da entrambi i lato. Sofia e Alessandro vedono le rispettive clip. «Io lo sapevo che questo confronto era dettato solo dalla gelosia, lui non dà valore a quello che dicevo nel video», spiega Sofia. Il confronto tra i due è particolarmente acceso, le urla si sprecano. «Filippo, io sono venuta qui per dimostrare che l'amavo, ho sempre parlato bene di lui - poi rivolgendosi al fidanzato - Stasera hai dimostrato di essere così insicuro che mi hai chiamata dopo cinque giorni perchè hai visto un abbraccio, non potevo non venire. Ogni singola cosa che ho fatto mi ha fatto capire solo che ti amo». A queste parole il clima si distende e le urla lasciano spazio ai sentimenti: «Non c'è stato un giorno qui dentro - dice Alessandro - in cui non ho pensato a lei, cercherò di avere fiducia in te». A questo punto la domanda di rito di Filippo Bisciglia è scontata: «Volete uscire insieme?», Sofia risponde subito di sì, Alessandro risponde di no ma poi scoppia in una risata. Alessandro e Sofia escono insieme.

Ultimo aggiornamento: 00:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA