Temptation Island, è bufera: Stefano, Tommaso e Alessandro, in tv uomini sbagliati che umiliano le donne

Martedì 13 Luglio 2021, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 14:13

Maschilisti, narcisisti, traditori. Descrivono le loro compagne come "stupide", "mantenute", "deboli", diventando l'esempio di amori malati che però finiscono tutti i lunedì in prima serata in tv (con ottimi risultati di share oltretutto). E' bufera su Temptation Island, il programma di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, accusato di promuovere - o comunque di condannare sempre troppo poco - uomini sbagliati. Al centro delle polemiche le "coppie medievali" come alcuni telespettatori le hanno descritte. Uomini che tradiscono, umiliano, trattano le loro compagne senza rispetto e hanno in testa solo palestra e gel per capelli.

Tommaso e Valentina

Per chi non seguisse le avventure dei protagonisti basta fare qualche esempio partendo da chi già non c'è più: Tommaso, fidanzato con Valentina (20 anni più di lui). Alla fidanzata aveva detto di indossare solo bikini interi perché geloso. Peccato che ha avuto una storia lampo con una tentatrice (iniziata dopo pochi giorni dall'ingresso nel villaggio), alla faccia della gelosia. E la loro storia (si spera) è finita.

Stefano e Manuela: «Sa fare solo la casalinga»

Poi c'è Stefano, giocatore di basket pugliese. E' infastidito - il che sarebbe normale - delle attenzioni di Manuela per un tentatore, ma è troppo maschio (o almeno gli piacerebbe esserlo) per farlo vedere. Lui l'ha tradita continuamente e quando lei - stremata - si confida piangendo con uno dei ragazzi, lui replica: «Lei fa così? Io faccio il doppio». Dopo aver visto un video sfogo della fidanzata con il tentatore Luciano, inizia a insultarla come aveva fatto anche nelle puntate precedenti: «Sei debole. Solo la casalinga sai fare. Io sto benissimo. Fallita di mer*a. Mi ha rotto i coglioni. E' venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un'insicura, è venuta al reparto psicologia... è un cadavere». Offese pesanti che sono state condannate subito sui social e su twitter in particolare.

Come andrà a finire sembra abbastanza chiaro a tutti, ma ci si continua a chiedere come mai una decida di mollare il proprio ragazzo in televisione anziché tra le quattro mura di casa. Forse perché, se corna devono essere, tanto vale che portino a qualcosa, che siano migliaia di follower e, magari, pure qualche comparsata alla prossima edizione di Uomini e Donne.

Stefano convinto che dato che è uomo, è automaticamente autorizzato a non fare niente in casa

HAHAAJSJSJSJS MA QUESTO HA VISSUTO NEL MEDIOEVO FINO AD OGGI? #TemptationIsland pic.twitter.com/Rizd40i5OS — ma lol📢 (@chest4iadi) July 5, 2021

Alessandro e Jessica

E che dire di Alessandro: è attratto più da un bilanciere che dalla sua fidanzata Jessica. Fa palestra tutto il giorno, si fa portare il suo cibo per mantenere il fisico scolpito (neanche troppo in verità), non esce mai senza lacca per capelli. Tanto che lei ha confessato proprio a un tentatore (scelta bassa): «Non facciamo sesso da mesi». «È un anno e mezzo che non c'è niente, nemmeno un bacio mi dà», si è sfogato lui, che poi con molta classe ha ricordato: «Io questo me lo compro. L'ho mantenuta fino a ieri, le ho comprato una macchina e la casa senza averle mai chiesto nulla in cambio». Ma la rabbia gli è passata quando nel villaggio è entrato un sacco per allenarsi. Almeno ha qualcuno da abbracciare.

Federico e Floriana

Infine, dal cilindro dei maschi Alfa spunta Federico, sempre più vicino alla tentatrice Vincenza. Di fronte alle immagini viste al falò, la fidanzata Floriana si lascia andare alle lacrime: “Io sto male, non riesco a stare più qua, ogni giornata mi pesa. Lui è felice e io no, è sempre così e non mi fa stare bene. Lui decide persino come mi devo vestire». Cosa che lui, fiero, conferma: «Con me non devi trascurarti». E poi aggiunge: «Non la lascio perché non so essere egoista, non mi piace veder soffrire le persone». Che caruccio.