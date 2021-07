Martedì 13 Luglio 2021, 07:27

Fidanzati da quattro anni e mezzo ad avere i dubbi è la giovane anconetana Claudia, i suoi sfoghi, durante la diretta della terza puntata, sono durissimi. I due dovrebbero sposarsi il 7 agosto.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo sono originari di Ancona, insieme da 4 anni e mezzo partecipano a Temptation Island perchè hanno fissato per il 7 agosto la data del matrimonio, ma lei non sembra più essere sicura.

Parlando cono i single Claudia si sfoga: «Mi aspettavo di stare male, che lui mi mancasse di più, invece non le ho sentite queste cose. Non è però una cosa negativa, io sto bene così. Perché devo stare male? Non voglio uscire da qui e tornare in quel ca**o di angolo in cui sono stata l’ultimo anno». Parole durissime che fanno soffrire Stefano che invece ha avuto solo parole d'amore per la fidanzata.

Dopo aver visto un video del fidanzato in lacrime è Claudia a chiedere il falò anticipato, supportata da Filippo. E'il momento dell'incontro i due si abbracciano e Ste è il primo a parlare: «Mi hai fatto male, sto una mer*a. Ho visto video in cui parlavi solo dei miei errori, te che piangevi dicendo che non sapevi se volermi sposare ancora o avere figlia con me»

Claudia: «Entrata nel villaggio mi sono sentita me stessa, libera e non giudicata. Io lo so che non ti ho detto delle cose perchè non ti voglio ferire. Sai quante volte sono uscita dal bagno che piangevo e tu non te ne sai mai accorto? So di avere delle mancanze, come ad esempio non ti chiedo mai scusa, lo so e mi dispiace. Qui mi sono analizzata e mi sono resa conto dei miei errori, mi impegnerò a migliorare, te lo prometto, però vorrei ritrovare quella complicità che c'era prima, siamo sempre stati una bella coppia. Vorrei t'accorgessi un po' di più dei miei stati d'animo e quando io provo a parlare e spiegarti delle cose vorrei mi ascoltassi e non alzassi più la voce. Quando tu fai così io mi chiudo e non parlo più»

Ste: «Io sono trasparente e a me puoi dirmi tutto. Ma ti sei mai chiesta perchè io mi metto in difesa? Cercherò di migliorare ma tu mi devi coinvolgere e voglio vedere però un cambiamento in te. Io tendo a proteggere chi amo, so di aver sbagliato però io voglio la trasparenza, se non percepisco qualcosa fammelo capire. Spero tu non abbia più dubbi».

Finalmente il bacio, in sottofondo Eros Ramazzotti con "Ti sposerò perchè". Claudia finalmente ammette di aver sentito la mancanza del suo fidanzato e soprattutto di aver finalmente risolto tutti i dubbi che aveva e che l'avevano portata a partecipare a Temptation Island.

Domanda di rito di Filippo, Ste risponde: «Non torno a casa con la mia fidanzata, decido di tornare a casa con mia moglie. Ora non ci divide nemmeno un meteorite»-