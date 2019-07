Temptation Island 2019, Katia prende un palo "fotonico" dal tentatore ma è la regina dei social

Ogni edizione di Temptation Island che si rispetti ha una star, quella di questa edizione è senza ombra di dubbio Katia Fanelli. La biondissima fidanzata di Vittorio, sta vivendo al massimo la sua esperienza all'interno del villaggio, ma deve fare i conti con la realtà. Il tentatore Giovanni in realtà non corrisponde il suo interesse, la considera solo un'amica. Per Katia è un "palo fotonico", come direbbe lei, ma i social la amano.

Temptation Island Vip, il comunicato ufficiale: «Troppe coppie dicono di aver rifiutato ma non sono mai state invitate»

All'interno del villaggio delle fidanzate di Temptation Island 2019 Katia è particolarmente attratta dal single Giovanni, non perde occasione per dirgli quanto è bello e che è certa che tra loro ci sia feeling. Parlando con le altre fidanzate Katia dice: «non ci piaccioni i tatuaggi, non beviamo, è chiaro che c'è qualcosa», ma Giovanni la frena: «c'è solo amicizia tra me e te». Per la povera Katia è un "palo fotonico" senza precedenti. Ma le sue facce buffe, il suo modo di pensare, la sua convizione l'hanno fatta diventare una delle protagoniste più amate sui social di questa edizione.



Katia è un sacco fotonica stasera #TemptationIsland — Ineffable Giuggi vs sessione (@tonysuperloki) 1 luglio 2019

Io a Katia dedicherei uno spin-off: è la Valeria Marini che non ce l'ha fatta. #TemptationIsland — Mario Manca (@MarioManca) 1 luglio 2019

IO AMO KATIA CHE E' LI' PER FARE FESTA E METTERE LE PULCI NELL'ORECCHIO

HAI SENTITO BENE QUELLO CHE HA DETTO?????????

AMO AMO #temptationisland — giue (@giuegiue) 1 luglio 2019

-Katia, tu sei qui a #TemptationIsland perché ti ha portato il tuo fidanzato.

-Non è vero.

-Ma lui ci ha detto così.

-Ha detto così?

-Sì.

-Allora è coglione.

-E' labile di memoria.

-No, è coglione. pic.twitter.com/Oev6muRu9L — Pamela Lansbury (@xskysthelimit__) 1 luglio 2019

Ultimo aggiornamento: 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA