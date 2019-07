Temptation Island Vip, il comunicato ufficiale: «Troppe coppie dicono di aver rifiutato ma non sono mai state invitate»

Mentre questa sera assisteremo alla seconda puntata di Temptation Island 2019, impazza già il totonomi sulla versione VIP. Tanti i nomi circolati, e a quanto pare c'è chi sta cercando di farsi pubblicità gratuità. Poco fa l'account Instagram di Temptation Island ha diramato un comunicato ufficiale che mette in guardia i furbetti della tv: «Troppe coppie dicono di aver rifiutato ma non sono mai state invitate».

«Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a #TemptationIslandVip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate... Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?». Con un post firmato 'LA PRODUZIONE' pubblicato sull'account ufficiale di Temptation Island, la trasmissione mette in allerta quelle le coppie "furbette" che in questi ultimi mesi hanno detto di aver rifiutato la partecipazione a Temptation Island Vip, solo per farsi pubblicità. Il post instagram è stato condiviso anche da Raffella Mennoia, autrice di numerosi programmi di Maria De Filippi. Ma a chi fa riferimento questo post? Usciranno i nomi nei prossimi giorni? Intanto questa sera la seconda puntata della versione "normal" di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia.

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 09:27

