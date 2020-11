Covid ma non solo, nella quarta puntata di Buonasera Dottore su Tv2000 si parlerà anche di artrosi dell'anca e di supercibi

Ne soffre il 10% della popolazioje over 65: l'artrosi dell'anca per molte persone può diventare una patologia invalidante. Ma adesso ci sono alcune terapie all'avanguardia che potrebbero risolvere il problema. Ne parlerà nella puntata di venerdì 6 novembre di "Buonasera Dottore", in onda alle 21 su Tv2000, l'ortopedico Giovanni Angiolini. Condotto da Monica di Loreto, "Buonasera Dottore" in questa edizione è arrivato alla quarta puntata. Molti gli argomenti trattati. Come ad esempio la rubrica dedicata ai supercibi. In questa puntata il dottor Davide Campagna, dentista e chef di Cotto al Dente, preparerà una ricetta con il frutto dell’autunno: il melograno. Ovviamente, visti i tempi, gran parte della serata sarà dedicata ad approfondimenti sul Covid, con l'ausilio del virologo Fabrizio Pregliasco, il professor Massimo Antonelli, direttore di uno dei centri covid più grandi in Italia, il Columbus Covid Hospital di Roma, si farà il punto sulle novità dell'ultimo decreto e della situazione nei reparti di terapia intensiva. La professoressa Silvia Angeletti, direttore del laboratorio di analisi al Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, aiuterà i telespettatori a capire le differenze tra i vari tipi di tampone e i test per la diagnosi del virus. Con il dottor Stefano Gervasi si affronterà il tema, tra verità e falsi miti, degli integratori anti covid. UNa parrte della puntata sarà dedicata anche a un problema che affligge moltissimi italiani, la stitichezza: il professor Angelo Franzè, direttore del reparto di gastroenterologia dell’ospedale Piccole Figlie di Parma, spiegherà quale tipo di alimentazione può ridurre sensibilmente il problema.

