Nuovo digitale terrestre, quali televisori e decoder sono compatibili

Entro il 1 gennaio 2023 entrerà in vigore in tutta Italia il nuovo segnale di trasmissione del digitale terrestre: il DVB-T2. Questo vuol dire che le nostre Tv dovranno essere compatibili con questo nuovo standard: cosa bisogna fare per continuare a vedere i vostri programmi preferiti?

Che cos’è il DVB-T2?

Il DVB-T2 è il nuovo standard del segnale televisivo del digitale terrestre. Nel 2012 abbiamo assistito allo switch off della televisione analogica a favore del digitale terrestre, il DVB-T. Questa nuova tecnologia ha portato un miglioramento del segnale e anche ad una più ampia proposta di canali televisivi. All’epoca le Tv non erano tutte compatibili con il nuovo standard di trasmissione, per questo abbiamo dovuto acquistare i decoder che trasformavano il segnale da analogico a digitale. Oggi stiamo assistendo ad una nuova trasformazione che entrerà in vigore ad inizio 2023: lo standard di trasmissione, infatti, digitale passerà da DVB-T a DVB-T2. Questo permetterà di migliorare ulteriormente la qualità del segnale e di liberare spazio per le frequenze telefoniche 5G.