Tv alta definizione, occhio alla rivoluzione digitale 2: le nuove potrebbero diventare obsolete

State per comprare un televisore, magari di quelli enormi, naturalmente smart e con super ultra alta definizione delle immagini? Allora occhio alle etichette perché nel giro di un paio d'anni potreste essere costretti ad acquistare un decoder (da 50 a 200 euro) se volete continuare a usarlo.



Ma come, non è un apparecchio dell'ultima generazione? In realtà con l'arrivo del digitale terrestre 2 ovvero DVTB-T2 entro il 1° luglio 2022 e con i primi approcci già dal 2020, potrebbero diventare arretrati anche i televisori comprati di recente o nei prossimi mesi. Insomma, la rivoluzione digitale di appena sei anni fa (DVTB-T1) verrà sorpassata in base a una normativa europea sulla riassegnazione delle frequenze.

In altri termini, come ha raccontato Antonella Cignareale nell'ultima puntata di Report, lo Stato punta a incassare 2,5 miliardi di euro grazie alla gara per le nuove frequenze.



Uno scenario che a molti italiani sembra del tutto surreale dato che in molte zone della penisola ancora resistono problemi di ricezione dei canali a cominciare da quelli della Rai per cui si paga il canone. L'avvento del primo digitale terrestre ha portato infatti a creare zone buie oppure, al contrario, zone in cui i segnali si sovrappongono.



Come evitare allora di comprare un apparecchio presto obsoleto? Da luglio 2016 le aziende non possono lanciare sul mercato televisori senza il nuovo standard o senza il codec H265/HEVC. I rivenditori, tuttavia, secondo una norma controversa hanno la possibilità di continuare a vendere i "vecchi" televisori insieme al decoder necessario per utilizzarlo con il DVB-T2.





