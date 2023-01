Tali e Quali 2023, ascolti top per Carlo Conti: puntata sopra il 20% di share

Grande successo per “Tali e Quali 2023” il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti giunto alla seconda edizione. ‘Tali e Quali 2023’ cresce di quasi 2 punti percentuali rispetto alla prima puntata andata in onda la scorsa settimana raggiungendo 3.500.000 telespettatori con una share del 20,50%. La scorsa settimana, il debutto del programma su Rai1 aveva ottenuto 3.252.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Carlo Conti conferma, qualora ve ne fosse necessità, di conoscere i gusti degli italiani, di sapere calibrare sapientemente leggerezza e spensieratezza, senza mai strafare. Dopo 12 edizioni del varietà dei record ‘Tale e Quale Show’ non era facile pensare ad uno spin off ‘Tali e Quali’ dagli ascolti importanti e invece Conti sa come tenere accesa la prima rete e i social. Intuizioni che solo un “Gigante” della tv come lui può avere.