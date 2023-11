Stefano Tacconi con le stampelle a Verissimo: «Ho dovuto fare un'altra operazione». La moglie in lacrime: «Aveva le allucinazioni, vedeva serpenti»

Verissimo oggi, 26 novembre, inizia con un'intervista molto toccante a Stefano Tacconi, che torna in tv con tutta la famiglia dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel 2022. Arriva in stampelle l'ex portiere della juventus e con la voce ancora tremolante.

Stefano Tacconi torna (con le stampelle) a Verissimo

«Una settimana fa ho fatto una visita di controllo e il dottore mi ha detto dobbiamo operarci d'urgenza e ho fatto la terza operazione in due anni.

Però andiamo avanti». Ma l'aneurisma non c'entra nulla spiega. «L'anno e mezzo che sono stato fermo negli ospedali e il mangiare è stato difficile per i miei calcoli al fegato. Ma non ho avuto paura dopo quello che ho passato. Faccio riabilitazione due volte a settimana, non ce la faccio piu'. Mia moglie mi chiama l'“orso”»

La moglie in lacrime

Arriva in studio anche Laura Speranza, la moglie. «Era il giorno del suo compleanno quando ti sei sentito male», ricorda Silvia Toffanin. L'ex modella arriva nel salotto di verissimo e scoppia a piangere. «Lui è la mia roccia. Quel giorno lui era ad Asti con Andre (il figlio ndr) e doveva raggiungermi ma poi non l'ho piu' sentito. Mi ha chiamato alle 14 l'ospedale e una dottoressa mi ha detto che Stefano aveva avuto un'eneurisma». Laura è ancora scossa. «Lui non ha mai mollato. Quando sono andata in ospedale lui era attaccato a tubi ovunque. È stato tremendo avvisare i miei figli». Poi c'è un "angelo" con il camice bianco, il dottor Barbanera, che è interventuto a Verissimo: «Sei stato una grande mia sfida, ci si rivede davanti una birra». tacconi è emozionato e ricorda con affetto quel medico: «I dottori sono sottopagati per quello che fanno».

Il post operazione

Il post operatorio è stato terrinile. «Lui è stato rioperato per una seconda volta e anche quell'operazione è stata devastante, aveva delle allucinazioni devastanti. Vedeva serpenti, cavalli e acqua che scendeva dai soffitti. È stato terribile. Ma anche lì ha avuto la forza di combattere questa cosa».

Ricordano quei momenti e di come la famiglia ha affrontato tutto quel dolore. «Adesso lo amo piu' di prima, quando rischi di perdere una persona poi ti rendi conto di quanto conti. Noi non ci possiamo credere che sia a casa con noi», l'ex modella è emozionata. E arrivano in studio anche i tre figli.