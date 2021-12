Stasera in tv, venerdì 31 dicembre su Rai 2 «Gli Aristogatti»: curiosità e trama del cartone Disney

Stasera in tv, venerdì 31 dicembre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il cartone «Gli Aristogatti» del 1970. Tratto dalla storia di Tom McGowan e Tom Rowe e la prima opera Disney prodotta dopo la morte di Walt.

La Trama

Una ricca signora nomina suoi eredi la gatta Duchessa e i suoi tre cuccioli. La decisione scatena l'invidia del maggiordomo Edgar, che tenta in ogni modo di sbarazzarsi di loro. Ma non sarà facile. Una notte di temporale li rapisce, ma durante l'incontro poco piacevole con due cani randagi, li smarrisce. Gli Aristogatti si inoltrano sperduti per le insidiose vie di una città che non conoscono. La raffinata Duchessa e i suoi cuccioli provano a tornare a casa aiutati dall'aitante Romeo, un gatto vagabondo, gigione dal cuore d'oro.

Curiosità

Tratto da una storia di Tom McGowan e Tom Rowe, ventesimo tra i classici Disney, il primo dopo la morte di Walt, "Gli Aristogatti" avrebbe dovuto essere solo un documentario, ma poi diventò uno tra i più amanti lungometraggi d'animazione di sempre.