Stasera in tv, martedì 17 agosto su Rete 4 «Special Forces - Liberate l'ostaggio»: curiosità e trama del film con Diane Kruger

Stasera in tv, martedì 17 agosto, andrà in onda su Rete 4 alle 21:27 il film «Special Forces - Liberate l'ostaggio» del 2011. Quarto lungometraggio diretto dalla regista francese Stéphane Rybojad. Tra i protagonisti Djimon Hounsou, Diane Kruger e Denis Ménochet.

La trama

L'inviata di guerra in Afghanistan, Elsa Casanova, interpretata da Diane Kruger, viene rapita da un gruppo di talebani, "capeggiati da Raz Degan", e tenuta in ostaggio. I terroristi mettono in rete un video in cui viene fissata la data di esecuzione della donna. Il governo francese non può certo rimanere a guardare e manda sul posto una squadra speciale per una missione di salvataggio. Comincerà così, in territori irti e sconosciuti, il viaggio dell’unità di ricerca.

Mentre i talebani con il loro ostaggio, forte e caparbio, cercheranno di seminarla, la squadra seguirà incessantemente le loro impronte. Tutti sono pronti a tutto per riuscire nel proprio scopo.

Curiosità

La pellicola è stata girata in Francia, Gibuti e Tagikistan. Diretto e cosceneggiato da Stephane Rybojad, al suo primo lungometraggio dopo il documentario televisivo «L'école des bérets verts» del 2011.

Durante le riprese delle scene d'azione, gli attori sono stati supervisionati e consigliati dalle forze speciali navali francesi.

Per il critico cinematografico David Beckett di Film365 «la pellicola d'azione e di avventura ambientata in un contest di guerra non è un grande film, ma senza dubbio si tratta di un risultato cinematografico notevole ed estremamente coinvolgente». Per Amy Wadsworth di Cinevue la pellicola è «una coinvolgente storia di sopravvivenza di devozione e solidarietà».

