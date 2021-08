Stasera in tv, su Rai1 “Si accettano miracoli”: trama e curiosità del film con Alessandro Siani

Domenica 1 Agosto 2021, 19:52

Stasera in tv, sabato 1 agosto 2021, andrà in onda in prima serata su Rai1 il film “Si accettano miracoli”. La pellicola del 2015 è diretto e interpretato da Alessandro Siani, che si è cimentato per la seconda volta come regista dopo il grande successo Il principe abusivo.

Trama

Fulvio è uno spietato vicedirettore di una importante azienda, nella quale licenzia senza scrupoli. A un certo punto però, dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell'azienda, sta per essere licenziato a sua volta dal direttore e per questo lo aggredisce con una testata. A causa della sua scomposta reazione viene costretto a scontare un mese di servizi sociali presso il domicilio di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d'Italia. La parrocchia, a corto di liquidi, pare però destinata a chiudere: Fulvio crea quindi un falso miracolo, dotando la statua di San Tommaso apostolo di lacrime finte; il miracolo attira pellegrini e turisti, i cui versamenti risollevano la situazione economica della chiesa: il piccolo paese può celebrare una sfarzosa festa di San Tommaso che provoca l'invidia dei cittadini di Rocca di Sopra, decisi a realizzare dei migliori fuochi d'artificio.

Curiosità

La pellicola è stata girata tra Napoli, Sant'Agata de' Goti e la Costiera amalfitana nel paese di Scala, vicino a Ravello, nel maggio 2014. Durante le riprese, inoltre, l'intera troupe televisiva è stata protagonista di una prova esterna di MasterChef Italia 4, nella quale i concorrenti hanno preparato 80 cestini per l'intera troupe, da consumare durante la pausa pranzo.