Stasera in tv, su Italia 1 il XXV Trofeo Luigi Berlusconi - Monza vs Juventus: le possibili formazioni

Sabato 31 Luglio 2021, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 13:47

Stasera in tv su Italia 1 torna il trofeo Luigi Berlusconi che vedrà sfidarsi, per l'edizione numero 25, Monza e Juventus. Lo annuncia il club del patron Silvio Berlusconi su Twitter. La sfida programmata sabato 31 luglio alle ore 21 all'U-Power Stadium di Monza sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno. L'accesso allo stadio sarebbe stato consentito solo a mille tifosi. I due club hanno quindi preferito non «scontentare nessuno dei loro sostenitori e hanno concordato di non commercializzare i titoli di accesso».

«Il Monza subentra al Milan nell'organizzazione del Trofeo dedicato alla memoria di Luigi Berlusconi, padre dei Presidenti Silvio e Paolo Berlusconi. Da quest'anno in poi saranno dunque i biancorossi - si legge nella nota - ad ospitare una squadra che, nel corso della sua storia, abbia vinto almeno una volta la Coppa dei Campioni/Champions League oppure la Coppa Libertadores».

Le possibili formazioni

Non convocati Dybala e Ronaldo, oltre a McKennie, Bentancur e Morata: la Juventus si presenta questa sera a Monza senza big. L'allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di non chiamare i cinque giocatori per il Trofeo Berlusconi all'U-Power Stadium. Sarà dunque una Juventus ancora sperimentale, rinviato l'esordio della 'Joyà e di CR7 nella nuova stagione. Qualche acciacco per McKennie, mentre l'uruguayano e lo spagnolo sono rientrati a Torino soltanto ieri e proseguiranno la preparazione con programmi specifici.