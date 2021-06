Stasera in Tv su Rai 1 continuano gli Euro 2020 con Spagna-Svezia: ecco le possibili formazioni e i positivi al Covid

Stasera in tv su Rai1 continuano gli Euro 2020 con la Spagna di Luis Enrique che giocherà contro la Svezia di Janne Andersson nella 1ª giornata del Girone E. Le due squadre sono già state avversarie nelle qualificazioni: le Furie Rosse si sono qualificate alla fase finale degli Europei vincendo il Gruppo F, nel quale hanno preceduto di 5 lunghezze proprio gli scandinavi, arrivati secondi. La partita si giocherà a Siviglia, nello Stadio de la Cartuja.

Entrambe le nazionali dovranno fare i conti con i tiri sinistri causati dal Covid. Sono infatti 4 i calciatori risultati positivi al virus: Busquets e Diego Llorente per la Spagna e Kulusevski e Svanberg per la Svezia.

