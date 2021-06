Stasera in tv su Rai2 “Tutti i segreti di mio marito”: trama e cast del film

Stasera in tv su Rai2 va in onda “Tutti i segreti di mio marito”, un film di Troy Scott con Sarah Butler, Peter Benson e Maddy Hillis.

Trama

Karen è ossessionata da un incubo che la perseguita anche durante il giorno in cui è convinta di aver ucciso una giovane donna, ignorandone la causa. Il marito, affermato psichiatra che tra le sue tecniche terapeutiche usa frequentemente l’ipnosi, si offre di aiutarla. Ma la situazione anziché migliorare peggiora sempre più, finché la donna si trova, senza ricordarsi come, sull’orlo di una diga in un atteggiamento apparentemente suicida. Viene però soccorsa e salvata da un medico di passaggio e da quel momento le cose iniziano ad assumere un risvolto del tutto inaspettato ed estremamente tragico. Accusata in un primo tempo di aver ucciso lei la ragazza, a causa delle inconfutabili prove offerte dal marito, Karen riesce poi a scappare nel disperato tentativo di dimostrare la sua innocenza. E alla fine scoprirà un’amara verità.