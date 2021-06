Stasera in Tv, in onda su Rai1 “Non sposate le mie figlie 2”: trama e curiosità della commedia francese

“Non sposate le mie figlie 2” stasera in tv su Rai 1. La Rai sceglie di trascorrere la prima serata di oggi in compagnia dei suoi telespettatori ancora con una commedia francese (la seconda parte di quella andata in onda ieri) che gioca con stereotipi e pregiudizi borghesi raccontando una Francia contemporanea e multietnica in cui i più estranei sono i presunti “progressisti”.

APPROFONDIMENTI ROMA David a Sofia Loren per "Volevo nascondermi" CULT MOVIE La Vita è Bella, Giorgio Cantarini 23 anni dopo CINEMA L'anniversario di "Harry ti presento Sally"

Una coppia cattolica e conservatrice ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura. Ma il destino li mette a dura prova, non una ma ben 4 volte! 🎞 #NonSposateLeMieFiglie ORA IN ONDA su Rai1 e RaiPlay: https://t.co/5CpmV9RTBr@01distribution pic.twitter.com/HoxxCaaHGe — Rai1 (@RaiUno) June 9, 2021

Il film, da 99 minuti, è diretto da Philippe de Chauveron ed è uscito nel 2019 a 5 anni di distanza dal predecessore. Al botteghino italiano ha incassato 1.2 milioni nel mondo 10.3 milioni con 6,7 in Francia. In preparazione ci sarebbe anche un terzo capitolo.

Trama

I coniugi Claude e Marie Verneuil sono alle prese con una nuova crisi familiari. Le loro figlie, tutte sposate con francesi di etnie e religioni diverse, hanno deciso di lasciare la Francia. Tra lavoro e razzismo per loro restare “a casa” è sempre più difficile. Odile e David vorrebbero andare in Israele per cercare di sviluppare l’invenzione di lui, un frigo portatile. Chao e Segolene stanno pensando di andare in Cina dopo gli episodi di razzismo. Isabelle e Rachid vogliono andare in Algeria dove Rachid potrebbe fare successo come avvocato. Infine Charles vuole portare Laure in India per iniziare una carriera a Bollywood. Claude e Marie le proveranno tutte per fermare questo esodo. Intanto però i genitori di Charles stanno per tornare in Francia la figlia Vivianne sta per sposarsi e avranno anche loro dei problemi con la sua scelta.