Stasera in tv mercoledì 7 luglio su La7, «Quel che resta del giorno»: curiosità e trama del film con Emma Thompson

Stasera in tv andrà in onda su La7 alle 21:15 il film «Quel che resta del giorno» prima parte del 1993. Ventesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense James Ivory. La pellicola ha ricevuto otto candidature ai premi Oscar 1994, tra queste come miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista per la prova di Emma Thompson.

La trama

Nel 1958 il maggiordomo Stevens, interpretato da Anthony Hopkins rievoca la sua vita. Flash back agli anni ’30, sullo sfondo si profila l’ascesa di Hitler: Stevens è a servizio del nobile lord Darlington, interpreatto da James Fox che simpatizza per la destra e si attiva politicamente in favore della Germania. L’arrivo di una giovane ed efficiente governante, miss Kenton, interpretata da Emma Thompson apporta qualche lieve cambiamento, ma non scuote Stevens dal suo impeccabile aplomb.

Curiosità

Originariamente previsto per essere diretto da Mike Nichols, il film nasce da una sceneggiatura di Harold Pinter. Parte del lavoro di Pinter è stato utilizzato nel film, nonostante poi sia stato pagato il regista inglese ha chiesto di rimuovere il suo nome dai titoli di coda.

