Stasera in tv, oggi sabato 30 aprile su Italia1 «L'era glaciale 2 - il Disgelo»: curiosità e trama del film d'animazione campione d'incassi

Stasera in tv, stasera 30 aprile, andrà in onda su Italia1 alle 21:20 il film «L'Era Glaciale 2: Il Disgelo». Film d'animazione del 2006. Regia di Carlos Saldanha. Cast: (voci) Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Drea de Matteo, Queen Latifah

Trama

Il sequel del 2006, diretto da Carlos Saldanha, vedrà Diego, Manny e Sid alle prese con lo scioglimento dei ghiacci. Gli amici dovranno cercare di sfuggire dall’inondazione e mettere in salvo tutti gli altri animali. Durante il tragitto incontreranno Ellie una mammut che si crede una opossum.

Curiosità

geniali animatori hanno impiegato “solo” otto mesi per la realizzazione dellla pellicola. Un tempo relativamente breve nel campo dei film d’animazione che richiedono, di solito, anni di progettazione e sviluppo. Nonostante ciò la pellicola fu un enorme successo al botteghino. Grazie ai miglioramenti grafici raggiunti in questo sequel, molti dettagli degli animali appaiono notevolmente perfezionati. Per esempio, la pelliccia di Sid, visibilmente più naturale e fluente, fa sembrare il personaggio addirittura più “grosso” rispetto al primo capitolo della serie.